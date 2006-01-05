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    Болельщики устроили стоячую овацию Фабрегасу на «Стэмфорд Бридж». Он провел последний матч за «Челси»

    Теги Челси Стэмфорд Бридж Франсеск Фабрегас Кубок Англии видео Ноттингем Форест Футбол

    «Челси» победил «Ноттингем Форест» (2:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии. 

    Болельщики на «Стэмфорд Бридж» устроили стоячую овацию полузащитнику Франсеску Фабрегасу, когда игрок покидал поле после замены на 85-й минуте матча. 

    31-летний хавбек выступал за лондонский клуб с 2014 года. 

    Ранее сообщалось, что матч с «Ноттингем Форест» станет последним для испанца в составе английского клуба. Фабрегас близок к переходу в «Монако». 

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