Болельщики устроили стоячую овацию Фабрегасу на «Стэмфорд Бридж». Он провел последний матч за «Челси»

победил «Ноттингем Форест» (2:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Болельщики на «Стэмфорд Бридж» устроили стоячую овацию полузащитнику , когда игрок покидал поле после замены на 85-й минуте матча.

31-летний хавбек выступал за лондонский клуб с 2014 года.

Ранее сообщалось, что матч с «Ноттингем Форест» станет последним для испанца в составе английского клуба. Фабрегас близок к переходу в «Монако».

Cesc Fàbregas bids farewell 👏 pic.twitter.com/c5wJyvYuSF — ESPN FC (@ESPNFC) 5 января 2019 г.

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