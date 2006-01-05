Болельщики устроили стоячую овацию Фабрегасу на «Стэмфорд Бридж». Он провел последний матч за «Челси»

«Челси» победил «Ноттингем Форест» (2:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Болельщики на «Стэмфорд Бридж» устроили стоячую овацию полузащитнику Франсеску Фабрегасу, когда игрок покидал поле после замены на 85-й минуте матча.
31-летний хавбек выступал за лондонский клуб с 2014 года.
Ранее сообщалось, что матч с «Ноттингем Форест» станет последним для испанца в составе английского клуба. Фабрегас близок к переходу в «Монако».
Cesc Fàbregas bids farewell 👏 pic.twitter.com/c5wJyvYuSF— ESPN FC (@ESPNFC) 5 января 2019 г.