«Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Клэбо и Мельниченко пробегут классический масс-старт

Сегодня состоится шестой этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсмены пробегут классический масс-старт на 15 км.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль

Начало – 17.10 по московскому времени

Трансляция – ТК «Евроспорт»

Общий зачет после 5-го этапа

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:55.00,5

2. Сергей Устюгов (Россия) – 5,4

3. Александр Большунов (Россия) – 1.18,2

4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 1.56,5

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.57,5

6. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.11,9

7. Калле Халварссон (Швеция) – 2,12,4

8. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 2,13,3

9. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.14,2

10. Клемен Париссе (Франция) – 2.15,2

11. Шюр Рете (Норвегия) – 2.15,4

12. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.16,1

13. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.16,7

14. Денис Спицов (Россия) – 2.16,8

15. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.17,4

16. Андрей Ларьков (Россия) – 3.16,1

17. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 3.17,0...

21. Морис Манифика (Франция) – 3.19,3...

27. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.44,8...

40. Андрей Собакарев (Россия) – 5.08,6...

48. Александр Бессмертных (Россия) – 6.14,0