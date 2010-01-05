«Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Клэбо и Мельниченко пробегут классический масс-старт

Сегодня состоится шестой этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсмены пробегут классический масс-старт на 15 км.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Масс-старт
15 км, классический стиль
Начало – 17.10 по московскому времени
Трансляция – ТК «Евроспорт»
Общий зачет после 5-го этапа
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:55.00,5
2. Сергей Устюгов (Россия) – 5,4
3. Александр Большунов (Россия) – 1.18,2
4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 1.56,5
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.57,5
6. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.11,9
7. Калле Халварссон (Швеция) – 2,12,4
8. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 2,13,3
9. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.14,2
10. Клемен Париссе (Франция) – 2.15,2
11. Шюр Рете (Норвегия) – 2.15,4
12. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.16,1
13. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.16,7
14. Денис Спицов (Россия) – 2.16,8
15. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.17,4
16. Андрей Ларьков (Россия) – 3.16,1
17. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 3.17,0...
21. Морис Манифика (Франция) – 3.19,3...
27. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.44,8...
40. Андрей Собакарев (Россия) – 5.08,6...
48. Александр Бессмертных (Россия) – 6.14,0