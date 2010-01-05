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    «Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Клэбо и Мельниченко пробегут классический масс-старт

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Италии Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю масс-старт сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Сергей Устюгов Андрей Ларьков Шюр Рете Финн Хоген Крог Калле Халварссон Дидрик Тонсет Синдре Бьорнестад Скар Андрей Мельниченко Йоханнес Клэбо Денис Спицов Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Александр Большунов Андрей Собакарев Клемен Париссе Лыжные виды

    Сегодня состоится шестой этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсмены пробегут классический масс-старт на 15 км.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    6-й этап

    Валь-ди-Фьемме, Италия

    Мужчины

    Масс-старт

    15 км, классический стиль

    Начало – 17.10 по московскому времени

    Трансляция – ТК «Евроспорт»

    Общий зачет после 5-го этапа

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:55.00,5
    2. Сергей Устюгов (Россия) – 5,4
    3. Александр Большунов (Россия) – 1.18,2
    4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 1.56,5
    5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.57,5
    6. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.11,9
    7. Калле Халварссон (Швеция) – 2,12,4
    8. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 2,13,3
    9. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.14,2
    10. Клемен Париссе (Франция) – 2.15,2
    11. Шюр Рете (Норвегия) – 2.15,4
    12. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.16,1
    13. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.16,7
    14. Денис Спицов (Россия) – 2.16,8
    15. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.17,4
    16. Андрей Ларьков (Россия) – 3.16,1
    17. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 3.17,0...
    21. Морис Манифика (Франция) – 3.19,3...
    27. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.44,8...
    40. Андрей Собакарев (Россия) – 5.08,6...
    48. Александр Бессмертных (Россия) – 6.14,0

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