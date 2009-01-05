Tuttosport: «Ювентус» хочет подписать Рэмзи и Погба летом и готов расстаться с Пьяничем и Хедирой

планирует укрепить среднюю линию по завершении сезона.

Помимо Аарона Рэмзи, с которым, как сообщалось ранее, туринцы уже подписали предварительный контракт, клуб также хочет приобрести Поля Погба из , утверждает Tuttosport.

Французский хавбек выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «МЮ» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

Для того чтобы найти средства на обе сделки, руководство «бьянконери» летом готово расстаться с полузащитниками и Сами Хедирой.

В числе претендентов на 28-летнего Пьянича в том числе и «МЮ», поэтому возможен вариант с обменом на Погба. Боснийцем также интересуется .

Материал о намерении «Ювентуса» подписать летом Погба и Рэмзи стал главной темой свежего номера Tuttosport.