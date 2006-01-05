Абель Эрнандес останется в ЦСКА до конца сезона

Нападающий Абель Эрнандес не покинет во время зимнего перерыва.

Сторонам удалось договориться о продолжении сотрудничества, уругваец доиграет сезон в московском клубе, после чего соглашение вновь будет пересмотрено.

28-летний форвард стал игроком ЦСКА прошлым летом, заключив 3-летний контракт. В соглашение был включен пункт, согласно которому в случае получения игроком травмы договор мог быть расторгнут.

Эрнандес пропустил большую часть первой половины сезона, приняв участие в девяти матчах РПЛ и забив два мяча.