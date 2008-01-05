Промоутер Усика: «С вероятностью 70% Александр подерется с Поветкиным или Ортисом»

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе назвал возможных соперников украинца для первого боя в тяжелом весе.



«Сейчас мы не ведем никаких переговоров. Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в тяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа.

Из хороших оппонентов для дебюта Усика в тяжелом весе остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70% кто-то из них станет первым соперником Усика в [новом дивизионе]», – сказал Александр Красюк.



В 2018-м Александр Усик победил Майриса Бриедиса, и Тони Белью. По итогам года его признали лучшим боксером ESPN, Yahoo Sports, Sports Illustrated, The Ring и другие авторитетные СМИ.