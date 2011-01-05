Глава комиссии по соответствию WADA: «Если начнем рубить с плеча, увеличим шансы России для успешной апелляции. Никто не хочет такого результата»

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор ответил на призыв шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона немедленно лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.
«Я понимаю, вы бы предпочли, чтобы исполком WADA был немедленно созван для безотлагательного лишения статуса соответствия РУСАДА. Но тем не менее, существует ряд юридических и практических причин, почему мы назначили рассмотрение этого вопроса на 14-15 января.
Вы можете сказать, что здесь нечего рассматривать – сроки прошли, причины этого не имеют значения, и, следовательно, соблюдение процедуры бесполезно. Но исходя из собственного опыта, могу сказать, что судам не нравятся такие аргументы.
Если мы сейчас начнем рубить с плеча и рекомендовать санкции в обход правил, мы увеличим шансы для успешной апелляции по этому вопросу, вне зависимости от достоинств нашего решения. Никто не хочет такого результата, не так ли?» – говорится в письме Тэйлора.
Тэйлор также отметил, что WADA регулярно сталкивается с исполнением своих требований в последний момент или с небольшой просрочкой, в силу чего иное отношение к России может быть оценено как дискриминационное.
20 сентября исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, но при условии, что до 31 декабря специалисты организации получат доступ к базе московской антидопинговой лаборатории.
Российская сторона не предоставила экспертам WADA доступ к данным до дедлайна из-за проблем с сертификацией оборудования.