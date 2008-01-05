«Тур де Ски». Остберг выиграла классический масс-старт, Непряева – 2-я, Седова – 3-я, Белорукова – 5-я

Сегодня прошел шестой этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг выиграла классический масс-старт на 10 км, россиянка Наталья Непряева финишировала второй, Анастасия Седова – третьей.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Масс-старт

10 км, классический стиль

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 29.34,4

2. Наталья Непряева (Россия) – 10,0

3. Анастасия Седова (Россия) – 10,8

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 12,5

5. Юлия Белорукова (Россия) – 39,7

6. Хайди Венг (Норвегия) – 1.10,0

7. Джессика Диггинс (США) – 1.19,3...

12. Лотта Венг (Норвегия) – 1.36,8...

17. Лидия Дуркина (Россия) – 2.00,4

22. Анна Нечаевская (Россия) – 2.28,6

23. Мария Истомина (Россия) – 2.36,9

24. Елена Соболева (Россия) – 2.37,8...

27. Тириль Венг (Норвегия) – 3.29,3

Анна Жеребятьева (Россия) не финишировала.

Общий зачет

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1:55.16,2

2. Наталья Непряева (Россия) – 53,4

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.13,1

4. Юлия Белорукова (Россия) – 2.27,4

5. Анастасия Седова (Россия) – 3.03,6

6. Джессика Диггинс (США) – 3.07,9

7. Хайди Венг (Норвегия) – 4.50,7

8. Лотта Венг (Норвегия) – 6.17,1

9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 6.25,1

10. Анамария Лампич (Словения) – 7.20,4...

12. Лидия Дуркина (Россия) – 7.29,9...

14. Мария Истомина (Россия) – 8.15,3...

18. Тириль Венг (Норвегия) – 8.37,9...

21. Анна Нечаевская (Россия) – 9.00,0

22. Елена Соболева (Россия) – 9.05,0