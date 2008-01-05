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    «Тур де Ски». Остберг выиграла классический масс-старт, Непряева – 2-я, Седова – 3-я, Белорукова – 5-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Финляндии жен масс-старт (жен) сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Анастасия Седова Анамария Лампич Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Тереза Штадлобер Анна Нечаевская Сэди Бьорнсен Юлия Белорукова Кари Ойре Шлинн Лидия Дуркина Анна Жеребятьева Лотта Венг Мария Истомина Тириль Венг Лыжные виды

    Сегодня прошел шестой этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг выиграла классический масс-старт на 10 км, россиянка Наталья Непряева финишировала второй, Анастасия Седова – третьей. 

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    6-й этап

    Валь-ди-Фьемме, Италия

    Женщины

    Масс-старт

    10 км, классический стиль

    1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 29.34,4
    2. Наталья Непряева (Россия) – 10,0
    3. Анастасия Седова (Россия) – 10,8
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 12,5
    5. Юлия Белорукова (Россия) – 39,7
    6. Хайди Венг (Норвегия) – 1.10,0
    7. Джессика Диггинс (США) – 1.19,3...
    12. Лотта Венг (Норвегия) – 1.36,8...
    17. Лидия Дуркина (Россия) – 2.00,4
    22. Анна Нечаевская (Россия) – 2.28,6
    23. Мария Истомина (Россия) – 2.36,9
    24. Елена Соболева (Россия) – 2.37,8...
    27. Тириль Венг (Норвегия) – 3.29,3

    Анна Жеребятьева (Россия) не финишировала. 

    Общий зачет 

    1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1:55.16,2
    2. Наталья Непряева (Россия) – 53,4
    3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.13,1
    4. Юлия Белорукова (Россия) – 2.27,4
    5. Анастасия Седова (Россия) – 3.03,6
    6. Джессика Диггинс (США) – 3.07,9
    7. Хайди Венг (Норвегия) – 4.50,7
    8. Лотта Венг (Норвегия) – 6.17,1
    9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 6.25,1
    10. Анамария Лампич (Словения) – 7.20,4...
    12. Лидия Дуркина (Россия) – 7.29,9...
    14. Мария Истомина (Россия) – 8.15,3...
    18. Тириль Венг (Норвегия) – 8.37,9...
    21. Анна Нечаевская (Россия) – 9.00,0
    22. Елена Соболева (Россия) – 9.05,0

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