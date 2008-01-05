«Тур де Ски». Остберг выиграла классический масс-старт, Непряева – 2-я, Седова – 3-я, Белорукова – 5-я

Сегодня прошел шестой этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг выиграла классический масс-старт на 10 км, россиянка Наталья Непряева финишировала второй, Анастасия Седова – третьей.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Масс-старт
10 км, классический стиль
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 29.34,4
2. Наталья Непряева (Россия) – 10,0
3. Анастасия Седова (Россия) – 10,8
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 12,5
5. Юлия Белорукова (Россия) – 39,7
6. Хайди Венг (Норвегия) – 1.10,0
7. Джессика Диггинс (США) – 1.19,3...
12. Лотта Венг (Норвегия) – 1.36,8...
17. Лидия Дуркина (Россия) – 2.00,4
22. Анна Нечаевская (Россия) – 2.28,6
23. Мария Истомина (Россия) – 2.36,9
24. Елена Соболева (Россия) – 2.37,8...
27. Тириль Венг (Норвегия) – 3.29,3
Анна Жеребятьева (Россия) не финишировала.
Общий зачет
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1:55.16,2
2. Наталья Непряева (Россия) – 53,4
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.13,1
4. Юлия Белорукова (Россия) – 2.27,4
5. Анастасия Седова (Россия) – 3.03,6
6. Джессика Диггинс (США) – 3.07,9
7. Хайди Венг (Норвегия) – 4.50,7
8. Лотта Венг (Норвегия) – 6.17,1
9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 6.25,1
10. Анамария Лампич (Словения) – 7.20,4...
12. Лидия Дуркина (Россия) – 7.29,9...
14. Мария Истомина (Россия) – 8.15,3...
18. Тириль Венг (Норвегия) – 8.37,9...
21. Анна Нечаевская (Россия) – 9.00,0
22. Елена Соболева (Россия) – 9.05,0