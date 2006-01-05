Россия уступила США в полуфинале МЧМ, Шарапова снялась с турнира в Китае из-за травмы и другие новости утра

1. Молодежная сборная России уступила сборной США в полуфинале МЧМ – 1:2. От американцев вылетаем третий год подряд, хотя до этого постоянно их обыгрывали. Теперь впереди матч за бронзу против Швейцарии.

2. Мария Шарапова снялась с турнира в китайском Шэньчжэне, не доиграв матч с Ариной Соболенко. Всему виной травма бедра.

А Вера Звонарева вышла в 1/2 финала, обыграв Веронику Кудерметову. 34-летняя спортсменка благодаря этой победе вернется в топ-100.

3. Европейские клубы все активнее ведут работу на рынке с открытием трансферного окна.

«Барселона», например, договорилась о летнем трансфере с Адриеном Рабьо, который переберется на «Камп Ноу» свободным агентом.

Также в столицу Каталонии по завершении сезона переезжает защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо.

Иван Новосельцев опять оказался ненужным в Питере и возвращается в «Ростов». Милан» заключил контракт до 2023 года с молодым бразильским полузащитником Лукасом Пакетой.

«Ливерпуль» в течение дня оформил два трансфера в «Борнмут» – Натаниэль Клайн ушел в аренду, а Доминик Соланке продан за 19 миллионов фунтов.

Гордость женского российского футбика Надежда Карпова перешла из «Валенсии» в «Севилью».

4. В четвертьфинале турнира ATP в Брисбене Даниил Медведев обыграл Милоша Раонича и в 1/2 финала сыграет с Жо-Вильфредом Тсонга.

Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале турнира в Дохе проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту, соперником которого в финале будет Томаш Бердых.

5. В КХЛ СКА в гостях выиграл у минского «Динамо», московское «Динамо» победило «Автомобилист». «Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев». Все результаты дня – здесь.

6. УЕФА подтвердил, что «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердятся обвинения в нарушении финансового фэйр-плей. Хоть когда-нибудь наказания станут реальными, а не на уровне обещаний и угроз?

7. Гарет Бэйл пропустит 10-15 дней из-за травмы. Вы уже сбились со счета, в который раз читаете эту новость? Мы напомним – это 22-я травма валлийца после переезда в Мадрид.

8. В НХЛ «Даллас» победил «Вашингтон», Овечкин не забил, зато у Худобина 36 сэйвов и звание первой звезды матча, а Радулов поучаствовал в обоих голах «Старс». Все результаты дня – здесь.

9. В НБА «Бостон» на своей площадке крупно обыграл «Даллас» и другие результаты.

10. В Евролиге ЦСКА вырвал концовку на выезде у «Жальгириса», в греческом дерби «Олимпиакос» был сильнее «Панатинаикоса».

11. На МЧМ-2019 Казахстан обыграл Данию и сохранил прописку в элитном дивизионе. Датчан в следующем сезоне заменят немцы.

12. Комиссия спортсменов МОК призвала к немедленным действиям в отношении РУСАДА в связи с несоблюдением условия предоставить доступ к московской лаборатории до 31 декабря.

Особенно негодует шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, заявивший, что решение WADA продлить дедлайн для РУСАДА «превращает ситуацию в фарс».

13. Российская скелетонистка Елена Никитина победила на третьем этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Юлия Канакина заняла третье место.

14. Самым кассовым фильмом года в России стала спортивная драма «Движение вверх».

Цитаты дня.

«Хотел бы вернуться в «Боку», но «Зенит» вряд ли просто так меня отпустит». Паредес вдруг заскучал по Аргентине.

«Как Компани не получил красную за фол на Салахе?». Закончился матч, закончились комплименты Клоппа «Сити».

«Суперкубок в исламской стране, где женщины могут попасть на стадион лишь в сопровождении мужчин, – это отвратительно». Так и до приглашения в саудовское посольство можно договориться.