«Движение вверх» – самый кассовый фильм 2018 года в России

Фонд кино назвал фильмы, которые вызвали наибольший интерес у посетителей кинотеатров в 2018 году. Самым кассовым фильмом года в России стала спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх».
1) Движение вверх (11,5 миллиона зрителей и 2,8 миллиарда рублей сборов)
2) Веном (7,1 и 1,9)
3) Мстители: Война бесконечности (6,6 и 1,8)
4) Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (5,4 и 1,5)
5) Лед (6 и 1,4)
6) Дэдпул 2 (4,8 и 1,2)
7) Монстры на каникулах 3: Море зовет (5,4 и 1,1)
8) Мир Юрского периода 2 (4,1 и 1)
9) Богемная рапсодия (3,5 и 976 млн)
10) Суперсемейка 2 (4 и 853 млн)
Российское кино установило кассовый и зрительский рекорды. Кассовый сбор отечественных фильмов превысил 13,8 млрд рублей, а посещаемость — 57,9 млн зрителей. Таким образом, были улучшены показатели прошлого года на 6,1 и 5,8 процента.