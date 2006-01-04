«Движение вверх» – самый кассовый фильм 2018 года в России

Фонд кино назвал фильмы, которые вызвали наибольший интерес у посетителей кинотеатров в 2018 году. Самым кассовым фильмом года в России стала спортивная драма Антона Мегердичева вверх».

1) Движение вверх (11,5 миллиона зрителей и 2,8 миллиарда рублей сборов)

2) Веном (7,1 и 1,9)

3) Мстители: Война бесконечности (6,6 и 1,8)

4) Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (5,4 и 1,5)

5) Лед (6 и 1,4)

6) Дэдпул 2 (4,8 и 1,2)

7) Монстры на каникулах 3: Море зовет (5,4 и 1,1)

8) Мир Юрского периода 2 (4,1 и 1)

9) Богемная рапсодия (3,5 и 976 млн)

10) Суперсемейка 2 (4 и 853 млн)

Российское кино установило кассовый и зрительский рекорды. Кассовый сбор отечественных фильмов превысил 13,8 млрд рублей, а посещаемость — 57,9 млн зрителей. Таким образом, были улучшены показатели прошлого года на 6,1 и 5,8 процента.