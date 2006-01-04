«Барселона» будет платить Рабьо около 10 млн евро в год и даст ему подписной бонус – 10 млн

договорилась об условиях контракта с полузащитником Адриеном Рабьо.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль и мать и агент 23-летнего француза Вероника согласовали последние детали пятилетнего соглашения.

Рабьо будет зарабатывать в «Барселоне» около 10 миллионов евро в год. Кроме того, ему положен подписной бонус на 10 миллионов.

Мать Рабьо хотела увеличить бонус до 15 миллионов, но каталонцы отказались идти на уступки.

Теперь обсудит с возможный переход Рабьо, контракт которого рассчитан до лета, уже зимой.

Сам воспитанник парижан хочет покинуть Францию в январе. В 14 матчах лиги 1 он забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.