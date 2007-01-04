Самуэльссон – главе комиссии по соответствию WADA: «Продление дедлайна по московской лаборатории превращает ситуацию в фарс»

Шведский биатлонист обратился с открытым письмом к главе комиссии по соответствию WADA Джонатану Тэйлору из-за ситуации с продлением дедлайна по предоставлению данных московской антидопинговой лаборатории.

«Уважаемый мистер Тэйлор, прошло уже больше двух дней с тех пор, как истек так называемый «жесткий дедлайн», установленный WADA для получения данных из московской антидопинговой лаборатории. Однако WADA и комиссия по соответствию, которую вы возглавляете, хранили полное молчание, несмотря на то, что речь идет о крупнейшим кризисе, с которым сталкивалась организация, а также о крупнейшем скандале в истории спорта.

Вы можете понять, почему спортсмены и болельщики со всего мира полностью сбиты с толку подобным поведением, а также постоянными закулисными сделками и компромиссами со стороны руководства WADA, в то время как все ожидают решительных действий.

Мистер Тэйлор, дедлайн – это дедлайн, прошло больше двух дней, как он истек, и весь мир ждет от вашей комиссии того, что она будет действовать и вершить правосудие в отношении государства, в котором произошел крупнейший допинговый скандал всех времен.

Спортсмены, болельщики, лидеры антидопингового движения и даже вице-президент WADA Линда Хеллеланд призывали вашу комиссию немедленно созвать встречу, чтобы страна, которая совершила это грандиозное мошенничество, могла быть отстранена, как того требуют правила.

Но ваша комиссия молчала – до сегодняшнего дня, когда вы стали утверждать, что задержка процесса связана с необходимостью «обеспечить, чтобы у рабочей группы было достаточно времени для предоставления полного отчета».

Буду откровенным, и я уверен, что говорю от лица подавляющего большинства тех, кто находится за пределами пузыря WADA, скажу как есть: это не что иное, как непристойная бюрократия и прикрытие «надлежащей процедурой». Ваши заявления лишь еще больше укрепят веру в то, что справедливость не восторжествовала, и политика стоит выше принципов в отношении сверхдержавы.

Мистер Тэйлор, речь идет о том, чтобы принципы стояли на первом месте, нужно делать правильные вещи и выбирать правильную сторону истории.

Спортсмены прекрасно понимают, что ваша комиссия может немедленно созвать встречу – такое уже бывало раньше. И поэтому я спрашиваю вас: почему самый крупный государственный допинг-скандал, и самый исторический момент для WADA не заставляет вас собрать срочную встречу?

WADA Крэйга Риди опускает свою репутацию дружескими отношениями с Россией и непопулярным . На каждом шагу WADA предпринимает шаги для защиты нечистых спортсменов, а государственной системы допинга. Почему комиссия по соответствию, если она является независимой от руководства WADA, не действует самостоятельно и незамедлительно не возвращает отстранение, как было оговорено еще в сентябре?

Своим бездействием WADA и ваша комиссия показывает свою благосклонность мошенникам, а не честным спортсменам, и делает все возможное, чтобы помочь стране, нарушившей правила.

Мистер Тэйлор, можете ли вы подтвердить, что комиссия по соответствию независима от WADA и не испытывала давления со стороны президента Риди, директора Ниггли или других сторон в решении отложить заседание до 14 января?

Если для России продлевается срок, разве не становится фарсом так называемый «жесткий дедлайн», установленный WADA? Последний срок всегда должен быть последним», – написал Самуэльссон.