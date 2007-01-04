Юрген Клопп: «Как Компани не получил красную за фол на Салахе?»

Главный тренер Юрген Клопп высказался по поводу инцидента с фолом капитана Венсана Компани на Мохамеде Салахе.

«Мне очень нравится Венсан Компани. Он очень мне нравится, но как он вообще мог не получить красную карточку?

Он был последним защитником и так пошел в подкат... Если бы он чуть сильнее ударил Мо, тот выбыл бы до конца сезона. Если Мо не прыгает, а стоит на ногах, мы все знаем, что обычно случается.

В прошлом сезоне мы получили здесь красную, и никто об этом не вспоминает. Да, это было удаление, но хотел ли Мане фолить? Видел ли он вообще Эдерсона?

Компани же видел его и прыгнул в ноги. Можете делать выводы. Он по-прежнему остается хорошим парнем, который просто принял плохое решение.

Не знаю, видел ли этот момент судья, но я видел, особенно после игры. Такие моменты достаточно непросты.

Такое случается, но это нормально. Мы проиграли, потому что они забили два, а мы забили один. Мы принимаем это и будем двигаться дальше», – сказал Клопп.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

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