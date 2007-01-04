Юрген Клопп: «Как Компани не получил красную за фол на Салахе?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу инцидента с фолом капитана «Ман Сити» Венсана Компани на Мохамеде Салахе.
«Мне очень нравится Венсан Компани. Он очень мне нравится, но как он вообще мог не получить красную карточку?
Он был последним защитником и так пошел в подкат... Если бы он чуть сильнее ударил Мо, тот выбыл бы до конца сезона. Если Мо не прыгает, а стоит на ногах, мы все знаем, что обычно случается.
В прошлом сезоне мы получили здесь красную, и никто об этом не вспоминает. Да, это было удаление, но хотел ли Мане фолить? Видел ли он вообще Эдерсона?
Компани же видел его и прыгнул в ноги. Можете делать выводы. Он по-прежнему остается хорошим парнем, который просто принял плохое решение.
Не знаю, видел ли этот момент судья, но я видел, особенно после игры. Такие моменты достаточно непросты.
Такое случается, но это нормально. Мы проиграли, потому что они забили два, а мы забили один. Мы принимаем это и будем двигаться дальше», – сказал Клопп.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
Осторожный Гвардиола победил рискнувшего Клоппа. А лучший – Бернарду Силва