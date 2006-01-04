Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Соланке перешел из «Ливерпуля» в «Борнмут»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия трансферы фото Борнмут Доминик Соланке Футбол

    «Борнмут» объявил о трансфере нападающего «Ливерпуля» Доминика Соланке.

    21-летний форвард молодежной сборной Англии подписал долгосрочный контракт с новым клубом.

    Сегодня стало известно, что клубы согласовали переход Соланке за 19 миллионов фунтов.

    В нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча в составе мерсисайдской команды.

    Соланке – воспитанник «Челси». Летом 2017 года он перешел в «Ливерпуль», за который в общей сложности забил 1 гол и отдал 2 голевых паса в 21 матче АПЛ.

    «Красные» выплатили лондонцам компенсацию, так как по регламенту ФИФА по статусу и переходам футболистов, за игрока в возрасте до 24 лет полагается компенсация даже по истечении срока контракта.

    «Ливерпуль» изначально предлагал за Соланке компенсацию в размере 3 миллионов фунтов, тогда как «Челси» требовал около 10 миллионов. О какой сумме договорились клубы, не сообщалось.

    Фото: официальный сайт «Борнмута»

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться