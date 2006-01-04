Соланке перешел из «Ливерпуля» в «Борнмут»

«Борнмут» объявил о трансфере нападающего Доминика Соланке.

21-летний форвард молодежной сборной Англии подписал долгосрочный контракт с новым клубом.

Сегодня стало известно, что клубы согласовали переход Соланке за 19 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча в составе мерсисайдской команды.

Соланке – воспитанник «Челси». Летом 2017 года он перешел в «Ливерпуль», за который в общей сложности забил 1 гол и отдал 2 голевых паса в 21 матче АПЛ.

«Красные» выплатили лондонцам компенсацию, так как по регламенту ФИФА по статусу и переходам футболистов, за игрока в возрасте до 24 лет полагается компенсация даже по истечении срока контракта.

«Ливерпуль» изначально предлагал за Соланке компенсацию в размере 3 миллионов фунтов, тогда как «Челси» требовал около 10 миллионов. О какой сумме договорились клубы, не сообщалось.

Фото: официальный сайт