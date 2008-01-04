Министр внутренних дел Италии: «Суперкубок в исламской стране, где женщины могут попасть на стадион лишь в сопровождении мужчин, – это отвратительно»

И.о. министра внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини раскритиковал проведение Суперкубка Италии в Саудовской Аравии из-за угнетения там женщин.

Матч – «Милан» пройдет 16 января на стадионе имени короля Абдаллы, в 60 км к северу от Джидды.

«То, что проводится в исламской стране, где женщины не могут попасть на стадион, если их не сопровождают мужчины, – это печально, отвратительно, просто вздор. Я не буду смотреть игру.

Где итальянские феминистки и Лаура Болдрини [экс-председатель палаты депутатов и активистка, ведущая борьбу за права женщин]?

Я не хочу такого же будущего для наших дочерей в Италии», – сказал Сальвини, являющийся болельщиком .

«Женщины попадут на стадион на матч за Суперкубок Италии, только если их будут сопровождать мужчины. Вы что, шутите?

Футбольные руководители продают права на матчи, но им нельзя позволять торговать правами женщин!» – написала Болдрини в твиттере.

Серия А ранее сообщила, что на игру продано 50 000 билетов. Сектора, предназначенные для одиночек, забронированы за мужчинами, в семейных секторах допускается появление женщин.

Ранее «Международная амнистия» призывала не проводить Суперкубок Италии в Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги.