Защитник «Тулузы» Тодибо подпишет с «Барселоной» 4-летний контракт

Защитник «Тулузы» перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб согласовал детали контракта с 19-летним французом. Он перейдет в «Барсу» летом в статусе свободного агента, поскольку истечет срок его контракта.

Тодибо договорился с каталонцами о 4-летнем соглашении. Он присоединится к первой команде и пройдет с ней предсезонку. Это подписание – инициатива спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля.

Сообщалось, что «Барселона» выиграла борьбу за Тодибо у «Ювентуса» и «Наполи». Статистику игрока можно изучить здесь.