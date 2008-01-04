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    Защитник «Тулузы» Тодибо подпишет с «Барселоной» 4-летний контракт

    Теги Тулуза Эрик Абидаль Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жан-Клер Тодибо Футбол

    Защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо перейдет в «Барселону».

    Каталонский клуб согласовал детали контракта с 19-летним французом. Он перейдет в «Барсу» летом в статусе свободного агента, поскольку истечет срок его контракта.

    Тодибо договорился с каталонцами о 4-летнем соглашении. Он присоединится к первой команде и пройдет с ней предсезонку. Это подписание – инициатива спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля.

    Сообщалось, что «Барселона» выиграла борьбу за Тодибо у «Ювентуса» и «Наполи». Статистику игрока можно изучить здесь.

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