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    Комиссия спортсменов МОК призвала к немедленным действиям в отношении РУСАДА

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Биатлон

    Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) призвала к немедленным действиям в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с несоблюдением условия предоставить доступ к московской лаборатории до 31 декабря.

    «Мы крайне разочарованы и обеспокоены тем фактом, что РУСАДА пропустила дедлайн передачи данных московской антидопинговой лаборатории, установленный на 31 декабря 2018 года.

    В последние месяцы мы поддерживали временное восстановление РУСАДА по трем причинам:

    1) Благодаря предварительному восстановлению РУСАДА, российские спортсмены могут проходить допинг-тестирование более регулярно и эффективно.

    2) Если РУСАДА пропустит установленный срок, то Россия будет подвергнута более строгим и эффективным санкциям по новому стандарту соответствия кодексу WADA.

    3) Временное восстановление РУСАДА с четким дедлайном предоставило нам ясность в процессе, который длится с 2015 года.

    Мы просили спортсменов проявить терпение и пообещали, что будем выступать за решительные действия, если Россия не выполнит двух поставленных перед ней условий.

    Мы ожидаем, что комитет по соответствию на своем заседании 14-15 января представит соответствующие рекомендации исполкому WADA в свете сентябрьского решения. Эти рекомендации должны привести к немедленным действиям и мерам», – говорится в заявлении.

    14 января в Лозанне комиссия спортсменов МОК проведет встречу, на которой обсудит сложившуюся ситуацию.

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