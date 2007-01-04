Комиссия спортсменов МОК призвала к немедленным действиям в отношении РУСАДА

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) призвала к немедленным действиям в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с несоблюдением условия предоставить доступ к московской лаборатории до 31 декабря.
«Мы крайне разочарованы и обеспокоены тем фактом, что РУСАДА пропустила дедлайн передачи данных московской антидопинговой лаборатории, установленный на 31 декабря 2018 года.
В последние месяцы мы поддерживали временное восстановление РУСАДА по трем причинам:
1) Благодаря предварительному восстановлению РУСАДА, российские спортсмены могут проходить допинг-тестирование более регулярно и эффективно.
2) Если РУСАДА пропустит установленный срок, то Россия будет подвергнута более строгим и эффективным санкциям по новому стандарту соответствия кодексу WADA.
3) Временное восстановление РУСАДА с четким дедлайном предоставило нам ясность в процессе, который длится с 2015 года.
Мы просили спортсменов проявить терпение и пообещали, что будем выступать за решительные действия, если Россия не выполнит двух поставленных перед ней условий.
Мы ожидаем, что комитет по соответствию на своем заседании 14-15 января представит соответствующие рекомендации исполкому WADA в свете сентябрьского решения. Эти рекомендации должны привести к немедленным действиям и мерам», – говорится в заявлении.
14 января в Лозанне комиссия спортсменов МОК проведет встречу, на которой обсудит сложившуюся ситуацию.