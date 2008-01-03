Шэнчжэнь (WTA). 1/4 финала. Шарапова сыграет с Соболенко вторым запуском после 6:00 по Москве

В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне вторым запуском после 6:00 по Москве Мария Шарапова (5) сыграет с Ариной Соболенко (1), которую в упорном матче обыграла в их единственную встречу в позапрошлом году. С тех белоруска сыграла в четырех финалах, два последних из которых выиграла.
В 6:00 Вера Звонарева сыграет с Вероникой Кудерметовой.
Сетка турнира здесь.
Shenzhen Open
Шэньчжэнь, Китай
29 декабря 2018 – 5 января 2019
International
Призовой фонд – 750 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 3 января, 06.30
- Дата проведения
- 3 января, 05.00
- Дата проведения
- 3 января, 08.00
- Дата проведения
- 3 января, 09.30