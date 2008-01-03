Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Шэнчжэнь (WTA). 1/4 финала. Шарапова сыграет с Соболенко вторым запуском после 6:00 по Москве

    Теги Мария Шарапова результаты WTA WTA Shenzhen Open Арина Соболенко Теннис

    В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне вторым запуском после 6:00 по Москве Мария Шарапова (5) сыграет с Ариной Соболенко (1), которую в упорном матче обыграла в их единственную встречу в позапрошлом году. С тех белоруска сыграла в четырех финалах, два последних из которых выиграла.

    В 6:00 Вера Звонарева сыграет с Вероникой Кудерметовой.

    Сетка турнира здесь.

    Shenzhen Open

    Шэньчжэнь, Китай

    29 декабря 2018 – 5 января 2019

    International

    Призовой фонд – 750 000 долларов

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Арина Соболенко (Беларусь) Мария Шарапова (Россия)
    Дата проведения
    3 января, 06.30
    Онлайн матча

     

    Вероника Кудерметова (Россия) Вера Звонарева (Россия)
    Дата проведения
    3 января, 05.00
    Онлайн матча

     

    Сорана Кырстя (Румыния) Элисон Риск (США)
    Дата проведения
    3 января, 08.00
    Онлайн матча

     

    Моника Никулеску (Румыния) Яфань Ван (Китай)
    Дата проведения
    3 января, 09.30
    Онлайн матча

     

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться