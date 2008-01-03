Шэнчжэнь (WTA). 1/4 финала. Шарапова сыграет с Соболенко вторым запуском после 6:00 по Москве

В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне вторым запуском после 6:00 по Москве Мария Шарапова (5) сыграет с Ариной Соболенко (1), которую в упорном матче обыграла в их единственную встречу в позапрошлом году. С тех белоруска сыграла в четырех финалах, два последних из которых выиграла.

В 6:00 Вера Звонарева сыграет с Вероникой Кудерметовой.

Сетка турнира здесь.

Shenzhen Open

Шэньчжэнь, Китай

29 декабря 2018 – 5 января 2019

International

Призовой фонд – 750 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал