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    Бэйл пропустит 10-15 дней из-за травмы

    Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Гарет Бэйл Футбол

    Атакующий полузащитник «Реала» Гарет Бэйл из-за травмы в ближайшее время не поможет своей команде.

    У 29-летнего хавбека выявлено повреждение левой икроножной мышцы первой степени.

    Ожидается, что Бэйл пропустит от 10 до 15 дней.

    Таким образом, он не сыграет в двух матчах примеры – дома с «Реал Сосьедадом» (6 января) и в гостях с «Бетисом» (13-го), а также в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании с «Леганесом» (9-го).

    Ранее сообщалось, что травма, полученная во вчерашнем перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2), стала 22-й для Бэйла в составе мадридского клуба.

    Бэйл забил 4 гола и отдал 2 голевых паса в 15 матчах чемпионате в этом сезоне.

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