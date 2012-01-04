Бэйл пропустит 10-15 дней из-за травмы

Атакующий полузащитник «Реала» из-за травмы в ближайшее время не поможет своей команде.

У 29-летнего хавбека выявлено повреждение левой икроножной мышцы первой степени.

Ожидается, что Бэйл пропустит от 10 до 15 дней.

Таким образом, он не сыграет в двух матчах примеры – дома с «Реал Сосьедадом» (6 января) и в гостях с «Бетисом» (13-го), а также в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании с «Леганесом» (9-го).

Ранее сообщалось, что травма, полученная во вчерашнем перенесенном матче 17-го тура против «Вильярреала» (2:2), стала 22-й для Бэйла в составе мадридского клуба.

Бэйл забил 4 гола и отдал 2 голевых паса в 15 матчах чемпионате в этом сезоне.