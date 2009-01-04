Леандро Паредес: «Хотел бы вернуться в «Боку», но «Зенит» вряд ли просто так меня отпустит»

Полузащитник Леандро Паредес рассказал о своем будущем в петербургской команде.

«Я пообщался с Бурдиссо (недавно стал спортивным директором – прим. Sports.ru), поблагодарил его за звонок и сказал, что готов вернуться, что чувствую себя достаточно зрелым, чтобы взять на себя ответственность играть в «Боке».

Поражение в финале Кубка Либертадорес вызвало лишь большее желание вернуться. Но я понимаю, что это зависит не только от меня.

«Зенит» только что отклонил предложение от , и они вряд ли отпустят меня в «Боку» без проблем. Но я сказал Бурдиссо о своем желании, поэтому стоит попытаться», – сказал Паредес в эфире Radio La Red.