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    Леандро Паредес: «Хотел бы вернуться в «Боку», но «Зенит» вряд ли просто так меня отпустит»

    Теги Зенит ПСЖ Николас Бурдиссо премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Леандро Паредес Футбол

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал о своем будущем в петербургской команде.

    «Я пообщался с Бурдиссо (недавно стал спортивным директором «Бока Хуниорс» – прим. Sports.ru), поблагодарил его за звонок и сказал, что готов вернуться, что чувствую себя достаточно зрелым, чтобы взять на себя ответственность играть в «Боке».

    Поражение в финале Кубка Либертадорес вызвало лишь большее желание вернуться. Но я понимаю, что это зависит не только от меня.

    «Зенит» только что отклонил предложение от «ПСЖ», и они вряд ли отпустят меня в «Боку» без проблем. Но я сказал Бурдиссо о своем желании, поэтому стоит попытаться», – сказал Паредес в эфире Radio La Red.

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