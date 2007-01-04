Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура против «Вильярреала» (2:2).

Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник .

Эта 22-я травма Бэйла в составе мадридского клуба. В 13 случаях он досрочно покидал поле из-за проблем со здоровьем. В общей сложности из-за травм он пропустил во время выступления в Испании 84 матча.

Степень серьезности и характер повреждения 29-летнего игрока, а также сроки его восстановления пока неизвестны.