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    Евролига. ЦСКА вырвал концовку на выезде у «Жальгириса», «Олимпиакос» встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Олимпиакос Панатинаикос Кирольбет Баскония Барселона Ласса Дарушафака Баскетбол

    Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл на выезде литовский «Жальгирис».

    В Пирее проходит греческое дерби – «Олимпиакос» против «Панатинаикоса».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    16-й тур

    Фенербахче Турция  –  Кирольбет Баскония Испания 96:87 (27:25, 21:16, 27:24, 21:22)
    Дата проведения
    4 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Мелли (19), Веселы (15), Датоме (13), Диксон (6), Грин (2) – старт; Гудурич (14), Слукас (13 + 6 передач), Дювериоглу (6), Калинич (5), Ловернь (3).
    Кирольбет Баскония
    Шилдс (22), Пуарье (15), Дженнинг (10), Фойгтманн (7 + 13 подборов), Уэртас (6 + 6 передач) – старт; Вильдоса (11), Хиллиард (11), Диоп (5), Гонсалес (0).

    Жальгирис Литва  –  ЦСКА Россия 79:84 (17:28, 17:16, 25:11, 20:29)
    Дата проведения
    4 января, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Дэвис (19 + 7 подборов), Улановас (9), Уайт (8 + 7 подборов), Уолтерс (6), Уолкап (3) – старт; Григонис (13), Уолтон (10), Бирутис (4), Милакнис (3), Йокубайтис (2), Янкунас (2).
    ЦСКА
    Хиггинс (11), Родригес (6), Хантер (4), Курбанов (2), Питерс (2) – старт; Хэкетт (19), Клайберн (19), Де Коло (13), Воронцевич (5), Хайнс (3), Боломбой (0).

    Олимпиакос Греция  –  Панатинаикос Греция 73:57 (4 четверть)
    Дата проведения
    4 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Барселона Ласса Испания  –  Дарушафака Турция 54:27 (2 четверть)
    Дата проведения
    4 января, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча
    Барселона Ласса
    Блажич (10), Серафин (10), Клавер (9), Синглтон (7), Эртель (6), Ханга (6), Томич (4), Рибас (2), Пангос (0), Ориола (0), Шмитс (0).
    Дарушафака
    Даглас (7), Диблер (6), Эрик (2), Пейнерс (0), Эванс (0).

    Положение команд: Фенербахче Турция – 15-1, Реал Испания – 13-3, ЦСКА Россия – 12-4, Анадолу Эфес Турция – 10-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Барселона Испания – 8-7, Милан Италия – 8-8, Бавария Германия – 8-8, Панатинаикос Греция – 7-8, Жальгирис Литва – 7-9, Баскония Испания – 7-9, Химки Россия – 6-10, Гран-Канария Испания – 6-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-11, Будучность Черногория – 3-13, Дарушафака Турция – 2-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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