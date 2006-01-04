Евролига. ЦСКА вырвал концовку на выезде у «Жальгириса», «Олимпиакос» встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи

Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл на выезде литовский «Жальгирис».
В Пирее проходит греческое дерби – «Олимпиакос» против «Панатинаикоса».
Евролига
Регулярный чемпионат
16-й тур
- Дата проведения
- 4 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Мелли (19), Веселы (15), Датоме (13), Диксон (6), Грин (2) – старт; Гудурич (14), Слукас (13 + 6 передач), Дювериоглу (6), Калинич (5), Ловернь (3).
- Дата проведения
- 4 января, 21.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Дэвис (19 + 7 подборов), Улановас (9), Уайт (8 + 7 подборов), Уолтерс (6), Уолкап (3) – старт; Григонис (13), Уолтон (10), Бирутис (4), Милакнис (3), Йокубайтис (2), Янкунас (2).
- Дата проведения
- 4 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 4 января, 23.00, «Палау Блауграна»
- Барселона Ласса
- Блажич (10), Серафин (10), Клавер (9), Синглтон (7), Эртель (6), Ханга (6), Томич (4), Рибас (2), Пангос (0), Ориола (0), Шмитс (0).
Положение команд: Фенербахче Турция – 15-1, Реал Испания – 13-3, ЦСКА Россия – 12-4, Анадолу Эфес Турция – 10-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Барселона Испания – 8-7, Милан Италия – 8-8, Бавария Германия – 8-8, Панатинаикос Греция – 7-8, Жальгирис Литва – 7-9, Баскония Испания – 7-9, Химки Россия – 6-10, Гран-Канария Испания – 6-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-11, Будучность Черногория – 3-13, Дарушафака Турция – 2-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.