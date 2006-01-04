Евролига. ЦСКА вырвал концовку на выезде у «Жальгириса», «Олимпиакос» встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи

Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл на выезде литовский «Жальгирис».

В Пирее проходит греческое дерби – «Олимпиакос» против «Панатинаикоса».

Евролига

Регулярный чемпионат

16-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 15-1, Реал Испания – 13-3, ЦСКА Россия – 12-4, Анадолу Эфес Турция – 10-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Барселона Испания – 8-7, Милан Италия – 8-8, Бавария Германия – 8-8, Панатинаикос Греция – 7-8, Жальгирис Литва – 7-9, Баскония Испания – 7-9, Химки Россия – 6-10, Гран-Канария Испания – 6-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-11, Будучность Черногория – 3-13, Дарушафака Турция – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.