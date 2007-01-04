«Ман Сити» победил «Ливерпуль», три медали в лыжах, Роналду получил Globe Soccer Awards, 30-й гол Овечкина и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» выиграл у «Ливерпуля» (2:1) и сократил отставание до 4 очков. Это первое поражение команды Юргена Клоппа в сезоне АПЛ и 100-я победа Пепа Гвардиолы на посту тренера «Сити». Чемпионская гонка в Англии только начинается.

2. Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов взяли серебро и бронзу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на пятом этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдофре. Наталья Непряева финишировала второй в гонке на 10 км.

3. В КХЛ «Ак Барс» победил «Авангард», «Сибирь» в гостях уступила «Йокериту», «Спартак» проиграл «Барысу», ведя 2:0.

4. «Реал» потерял очки в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги, сыграв вничью с «Вильярреалом».

5. В НХЛ «Вашингтон» уступил «Сент-Луису», но Александр Овечкин забил 30-й гол в сезоне – уже в 14-й раз подряд со старта карьеры. До него в истории лиги такое удавалось только Майку Гартнеру.

Никита Кучеров продолжает набирать очки пачками и держать лидерство в гонке бомбардиров. Все результаты дня – здесь.

6. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2018 года по версии Globe Soccer Awards, это его пятая награда. «Атлетико» признан лучшим клубом, а Дидье Дешам – лучшим тренером.

7. В НБА «Сан-Антонио» обыграл «Торонто» Кавая Ленарда и другие результаты.

8. Вице-президент WADA требует срочно принять решение по РУСАДА в формате телеконференции.

9. Вратарь «Реала» Кейлор Навас продлил контракт с клубом до июня 2021 года, пишет испанская газета Marca.

10. В 16-м туре Евролиги «Химки» разгромили в гостях испанскую «Гран-Канарию» (70:99).

11. Форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн не попал в символическую сборную 2018 года по версии L’Equipе. Месси и Роналду на месте.

12. Защитник «Шальке» Налдо поехал спасать «Монако» (больше монегасков в лиге 1 пропустили лишь три команды).

13. В FIFA 19 началось голосование за команду года. Выберут 11 игроков из 55.

Цитаты дня.

«Я понимаю Овечкина, это не интересно для игроков». Евгений Малкин о Матче звезд НХЛ.

«Гвардиола – лучший тренер в мире. Считаю так не из-за его слов о «Ливерпуле». Традиционно крутой Клопп.

«Я видел порно, где играли лучше». Бывший боец UFC Брендан Шауб высказался о поединке Флойда Мэйвезера и Теншина Насукавы.

«Какая разница, когда мы получим данные из московской лаборатории – до 31 декабря или на следующей неделе?» Разумная реплика главы комиссии по соответствию WADA.