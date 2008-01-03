Брендан Шауб о поединке Мэйвезер-Насукава: «Я видел порно, где играли лучше»

Бывший боец UFC и ведущий подкаста «Below The Belt» Брендан Шауб уверен, что поединок и Теншина Насукавы был постановочным.



«Я видел порно, где играли лучше. Флойд просто делал свое дело, был агрессором, это несложно сыграть. Но Теншину не хватило актерского мастерства. Кто-то должен был поработать над его падениями, реакцией на пропущенные удары и всем остальным.



Конечно, это постановка. Ну бросьте, вы правда поверили? Но кого это волнует? Флойд сделал девять миллионов, это стоит отпраздновать. Надеюсь, Теншин тоже заработал немного денег», – сказал Шауб.

31 декабря Флойд Мэйвезер трижды отправил Теншина Насукаву в нокдаун в первом раунде, и угол японца выбросил полотенце.

Флойд заработал 9 млн долларов, за две минуты вырубив 20-летнего японца. Гений!