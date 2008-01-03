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    Брендан Шауб о поединке Мэйвезер-Насукава: «Я видел порно, где играли лучше»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Брендан Шауб Тенсин Насукава Бокс/MMA/UFC

    Бывший боец UFC и ведущий подкаста «Below The Belt» Брендан Шауб уверен, что поединок Флойда Мэйвезера и Теншина Насукавы был постановочным.

    «Я видел порно, где играли лучше. Флойд просто делал свое дело, был агрессором, это несложно сыграть. Но Теншину не хватило актерского мастерства. Кто-то должен был поработать над его падениями, реакцией на пропущенные удары и всем остальным.

    Конечно, это постановка. Ну бросьте, вы правда поверили? Но кого это волнует?  Флойд сделал девять миллионов, это стоит отпраздновать. Надеюсь, Теншин тоже заработал немного денег», – сказал Шауб.

    31 декабря Флойд Мэйвезер трижды отправил Теншина Насукаву в нокдаун в первом раунде, и угол японца выбросил полотенце.

    Флойд заработал 9 млн долларов, за две минуты вырубив 20-летнего японца. Гений!

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    Бой Флойда и Насукавы – постановочный?

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