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    Глава комиссии по соответствию WADA: «Какая разница, когда мы получим данные из московской лаборатории – до 31 декабря или на следующей неделе?»

    Теги допинг WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Джонатан Тэйлор Биатлон

    Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор объяснил, почему организация решила дать России время предоставить данные из московской лаборатории до 14-15 января.

    «В случае, если РУСАДА будет под угрозой лишения статуса, WADA все равно обязано будет дать российским властям время на объяснение сложившейся ситуации.

    Можно, конечно, сказать, что тут нечего объяснять, лишение статуса очевидно и причины не важны, но суды очень не любят такие аргументы, а это значит, что у России будут хорошие шансы на победу в случае исков, а этого никто не хочет.

    Хочу заметить, что ожидание до 14-15 января даст возможность российским властям предоставить нам нужную информацию, несмотря на то, что дедлайн уже позади.

    Если честно, я не понимаю, почему все думают, что это так плохо. Мне казалось, все сошлись на мнении, что главным в этой ситуации является получение важных данных, с помощью которых можно решить вопросы с делами спортсменов.

    Именно поэтому мы решили восстановить РУСАДА в сентябре. Если мы в итоге получим эту информацию, то какая разница – до 31 декабря это случилось или на следующей неделе?» – рассказал Тэйлор.

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