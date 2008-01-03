Глава комиссии по соответствию WADA: «Какая разница, когда мы получим данные из московской лаборатории – до 31 декабря или на следующей неделе?»

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) Джонатан Тэйлор объяснил, почему организация решила дать России время предоставить данные из московской лаборатории до 14-15 января.

«В случае, если будет под угрозой лишения статуса, WADA все равно обязано будет дать российским властям время на объяснение сложившейся ситуации.

Можно, конечно, сказать, что тут нечего объяснять, лишение статуса очевидно и причины не важны, но суды очень не любят такие аргументы, а это значит, что у России будут хорошие шансы на победу в случае исков, а этого никто не хочет.

Хочу заметить, что ожидание до 14-15 января даст возможность российским властям предоставить нам нужную информацию, несмотря на то, что дедлайн уже позади.

Если честно, я не понимаю, почему все думают, что это так плохо. Мне казалось, все сошлись на мнении, что главным в этой ситуации является получение важных данных, с помощью которых можно решить вопросы с делами спортсменов.

Именно поэтому мы решили восстановить РУСАДА в сентябре. Если мы в итоге получим эту информацию, то какая разница – до 31 декабря это случилось или на следующей неделе?» – рассказал Тэйлор.