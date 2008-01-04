НБА. 44 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в овертайме, «Сан-Антонио» победил «Торонто» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча. «Сан-Антонио» победил «Торонто» Кавая Ленарда.
44 очка Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в овертайме.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 января, 04.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Олдридж (23), Дерозан (21 + 14 подборов + 11 передач), Форбс (20), Уайт (19), Гэй (13 + 7 подборов) – старт; Миллс (12), Белинелли (7), Бертанс (5), Уокер (3), Пелтль (2 + 7 подборов), Пондекстер (0), Каннингем (0).
- Дата проведения
- 4 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Хилд (29), Бьелица (17), Фокс (16 + 8 передач), Коули-Стайн (13), Шамперт (0) – старт; Богданович (14), Феррелл (11), Джайлз (6), Куфос (4), Джексон (3).
- Дата проведения
- 4 января, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Карри (35 + 6 передач + 5 потерь), Томпсон (26), Дюрэнт (26 + 7 подборов), Луни (12 + 7 подборов), Грин (9 + 11 подборов + 8 передач) – старт; Ливингстон (6), Кук (5), Маккинни (5), Игудала (5), Жеребко (5), Белл (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.