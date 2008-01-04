НБА. 44 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в овертайме, «Сан-Антонио» победил «Торонто» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли три матча. «Сан-Антонио» победил «Торонто» Кавая Ленарда.

44 очка Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в овертайме.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.