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    НБА. 44 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в овертайме, «Сан-Антонио» победил «Торонто» и другие результаты

    Теги результаты Денвер Голден Стэйт Хьюстон Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча. «Сан-Антонио» победил «Торонто» Кавая Ленарда.

    44 очка Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в овертайме.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Сан-Антонио – Торонто 125:107 (38:19, 29:32, 29:24, 29:32)
    Дата проведения
    4 января, 04.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Олдридж (23), Дерозан (21 + 14 подборов + 11 передач), Форбс (20), Уайт (19), Гэй (13 + 7 подборов) – старт; Миллс (12), Белинелли (7), Бертанс (5), Уокер (3), Пелтль (2 + 7 подборов), Пондекстер (0), Каннингем (0).
    Торонто
    Ленард (21), Ибака (14), Ванвлит (12), Сиакам (10 + 7 передач), Грин (0) – старт; Райт (15), Пауэлл (14), Монро (12), Браун (3), Майлз (3), Буше (3), Ануноби (0).

    Сакраменто – Денвер 113:117 (30:30, 36:23, 18:31, 29:33)
    Дата проведения
    4 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Хилд (29), Бьелица (17), Фокс (16 + 8 передач), Коули-Стайн (13), Шамперт (0) – старт; Богданович (14), Феррелл (11), Джайлз (6), Куфос (4), Джексон (3).
    Денвер
    Мюррэй (36 + 7 подборов + 6 передач), Йокич (26 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Пламли (12 + 10 подборов), Эрнангомес (5), Крэйг (2) – старт; Харрис (14), Миллсэп (10), Бизли (7), Моррис (3), Лайлс (2).

    Голден Стэйт – Хьюстон 134:135 OT (34:22, 36:31, 28:39, 21:27, 15:16)
    Дата проведения
    4 января, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Карри (35 + 6 передач + 5 потерь), Томпсон (26), Дюрэнт (26 + 7 подборов), Луни (12 + 7 подборов), Грин (9 + 11 подборов + 8 передач) – старт; Ливингстон (6), Кук (5), Маккинни (5), Игудала (5), Жеребко (5), Белл (0).
    Хьюстон
    Харден (44 + 10 подборов + 15 передач + 7 потерь), Капела (29 + 21 подбор), Риверс (18), Хауз (17), Такер (3) – старт; Грин (16), Найт (5), Эннис (3), Кларк (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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