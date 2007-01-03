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    Евролига. «Химки» встретятся в гостях с «Гран-Канарией», «Реал» примет «Маккаби FOX» и другие матчи

    Теги результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Маккаби FOX Гербалайф Гран-Канария Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» встретятся в гостях с испанской «Гран-Канарией».

    Мадридский «Реал» примет «Маккаби FOX» из Тель-Авива.

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    16-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  Бавария Германия
    Дата проведения
    3 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Будучность VOLI Черногория
    Дата проведения
    3 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Реал Испания  –  Маккаби FOX Израиль
    Дата проведения
    3 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Гербалайф Гран-Канария Испания  –  Химки Россия
    Дата проведения
    3 января, 23.30, «Гран-Канария Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 14-1, Реал Испания – 12-3, ЦСКА Россия – 11-4, Анадолу Эфес Турция – 9-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Барселона Испания – 8-7, Бавария Германия – 8-7, Жальгирис Литва – 7-8, Милан Италия – 7-8, Баскония Испания – 7-8, Панатинаикос Греция – 7-8, Гран-Канария Испания – 6-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-10, Химки Россия – 5-10, Будучность Черногория – 3-12, Дарушафака Турция – 2-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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