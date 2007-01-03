Евролига. «Химки» встретятся в гостях с «Гран-Канарией», «Реал» примет «Маккаби FOX» и другие матчи

Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» встретятся в гостях с испанской «Гран-Канарией».

Мадридский «Реал» примет «Маккаби FOX» из Тель-Авива.

Евролига

Регулярный чемпионат

16-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 14-1, Реал Испания – 12-3, ЦСКА Россия – 11-4, Анадолу Эфес Турция – 9-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Барселона Испания – 8-7, Бавария Германия – 8-7, Жальгирис Литва – 7-8, Милан Италия – 7-8, Баскония Испания – 7-8, Панатинаикос Греция – 7-8, Гран-Канария Испания – 6-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-10, Химки Россия – 5-10, Будучность Черногория – 3-12, Дарушафака Турция – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.