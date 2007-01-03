Евролига. «Химки» встретятся в гостях с «Гран-Канарией», «Реал» примет «Маккаби FOX» и другие матчи

Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» встретятся в гостях с испанской «Гран-Канарией».
Мадридский «Реал» примет «Маккаби FOX» из Тель-Авива.
Евролига
Регулярный чемпионат
16-й тур
- Дата проведения
- 3 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 3 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 3 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 3 января, 23.30, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 14-1, Реал Испания – 12-3, ЦСКА Россия – 11-4, Анадолу Эфес Турция – 9-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Барселона Испания – 8-7, Бавария Германия – 8-7, Жальгирис Литва – 7-8, Милан Италия – 7-8, Баскония Испания – 7-8, Панатинаикос Греция – 7-8, Гран-Канария Испания – 6-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-10, Химки Россия – 5-10, Будучность Черногория – 3-12, Дарушафака Турция – 2-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.