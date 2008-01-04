НХЛ. Овечкин – 2-й игрок в истории с 30+ голами в первых 14 сезонах со старта карьеры

Капитан «Вашингтона» забросил 30-ю шайбу в сезоне (637-ю в карьере) в матче с (2:5).

Российский нападающий прервал самую длинную в сезоне 6-матчевую безголевую серию.

Отметки в 30 голов за сезон он достиг в 14-й раз подряд, причем с начала карьеры. До него в истории лиги это удавалось только одному игроку – Майку Гартнеру (имеет серию из 15 сезонов подряд).

По общему количеству сезонов с 30 и более голами за сезон Овечкин сравнялся с Горди Хоу, Уэйном Гретцки и Марселем Дионном. Впереди только (15) и Майк Гартнер (17).

Всего в этом матче он провел на льду 19 минут 32 секунды (5:22 – в большинстве, полезность «-2»), нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и 1 бросок заблокировал.

С его статистикой в сезоне подробнее можно ознакомиться здесь.