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    Гризманн не попал в символическую сборную 2018 года по версии L’Equipе

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    Стал известен состав символической сборной 2018 года по версии французской газеты L’Equipе.  

    Полностью команда выглядит так: Ян Облак («Атлетико»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рафаэль Варан («Реал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Нголо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Эден Азар («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

    Пять футболистов этого состава – Роналду, Месси, Модрич, Канте и Марсело – были включены в символическую сборную издания и в прошлом году.

    Форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн не попал в команду.

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