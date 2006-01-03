Гризманн не попал в символическую сборную 2018 года по версии L’Equipе

Стал известен состав символической сборной 2018 года по версии французской газеты L’Equipе.

Полностью команда выглядит так: Ян Облак («Атлетико»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рафаэль Варан («Реал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Нголо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал»), Лионель Месси ( ), Эден Азар («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Криштиану Роналду ( ).

Пять футболистов этого состава – Роналду, Месси, Модрич, Канте и Марсело – были включены в символическую сборную издания и в прошлом году.

Форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн не попал в команду.