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    Юрген Клопп: «Гвардиола – лучший тренер в мире. Считаю так не из-за его слов о «Ливерпуле» 

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    «Мне очень нравится Пеп, и я восхищаюсь его работой. Он выдающийся специалист.

    Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире, и я говорю это сейчас не потому, что он сказал, что «Ливерпуль» лучшая команда в Европе, мире или что-то в этом роде.

    Думаю, он сказал это, потому что до того момента мы пропустили семь голов и не пропустили в девяти матчах подряд или что-то в этом роде, поэтому он лишь назвал цифры.

    Когда побеждаете такие команды, как «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», то становитесь одной из лучших команд в мире. Для меня «Ман Сити» – лучшая команда, но это неважно.  

    Мы хотим обыграть их, в этом нет никаких сомнений, но если мы сыграем вничью, то это все еще хорошо.

    Меня не интересует, насколько хорош «Ман Сити», я знаю это.

    Сейчас я работаю над своей командой, чтобы «Ливерпуль» мог заставить соперника выглядеть не так хорошо», – сказал Клопп.

    Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» – лучшая команда в истории Англии. Но мы можем их обыграть»

    Юрген Клопп: «Ман Сити» – лучшая команда в мире»

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