«Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Спицов, Клэбо выйдут на старт гонки преследования на 15 км свободным стилем

3 января в Оберстдорфе на пятом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

5-й этап

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Гонка преследования

15 км, свободный стиль

Начало – 15.05 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport.

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Сергей Устюгов (Россия) – 15,0

3. Александр Большунов (Россия) – 46,0

4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 1.20,0

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.21,0

6. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.40,0

7. Калле Халварссон (Швеция) – 1.54,0

8. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.00,0

9. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 2.03,0

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.09,0...

15. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.28,0

16. Евгений Белов (Россия) – 2.31,0

17. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.31,0

18. Денис Спицов (Россия) – 2.32,0...

20. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.52,0

22. Морис Манифика (Франция) – 2.58,0

23. Андрей Ларьков (Россия) – 3.00,0...

29. Александр Бессмертных (Россия) – 3.21,0...

31. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.28,0...

37. Глеб Ретивых (Россия) – 3.45,0...

47. Андрей Собакарев (Россия) – 4.23,0