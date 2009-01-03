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    «Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Спицов, Клэбо выйдут на старт гонки преследования на 15 км свободным стилем

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Италии Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Евгений Белов Александр Бессмертных Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Финн Хоген Крог Калле Халварссон Дидрик Тонсет Синдре Бьорнестад Скар Андрей Мельниченко Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Эмиль Иверсен Александр Большунов Андрей Собакарев Лыжные виды

    3 января в Оберстдорфе на пятом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем. 

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    5-й этап

    Оберстдорф, Германия

    Мужчины

    Гонка преследования

    15 км, свободный стиль

    Начало – 15.05 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport. 

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 
    2. Сергей Устюгов (Россия) – 15,0
    3. Александр Большунов (Россия) – 46,0
    4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 1.20,0
    5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.21,0
    6. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.40,0
    7. Калле Халварссон (Швеция) – 1.54,0
    8. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.00,0
    9. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 2.03,0
    10. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.09,0...
    15. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.28,0
    16. Евгений Белов (Россия) – 2.31,0
    17. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.31,0
    18. Денис Спицов (Россия) – 2.32,0...
    20. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.52,0
    22. Морис Манифика (Франция) – 2.58,0
    23. Андрей Ларьков (Россия) – 3.00,0...
    29. Александр Бессмертных (Россия) – 3.21,0...
    31. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.28,0...
    37. Глеб Ретивых (Россия) – 3.45,0...
    47. Андрей Собакарев (Россия) – 4.23,0

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