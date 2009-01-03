«Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Спицов, Клэбо выйдут на старт гонки преследования на 15 км свободным стилем

3 января в Оберстдорфе на пятом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
5-й этап
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Гонка преследования
15 км, свободный стиль
Начало – 15.05 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport.
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Сергей Устюгов (Россия) – 15,0
3. Александр Большунов (Россия) – 46,0
4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 1.20,0
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.21,0
6. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.40,0
7. Калле Халварссон (Швеция) – 1.54,0
8. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.00,0
9. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 2.03,0
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.09,0...
15. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.28,0
16. Евгений Белов (Россия) – 2.31,0
17. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.31,0
18. Денис Спицов (Россия) – 2.32,0...
20. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.52,0
22. Морис Манифика (Франция) – 2.58,0
23. Андрей Ларьков (Россия) – 3.00,0...
29. Александр Бессмертных (Россия) – 3.21,0...
31. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.28,0...
37. Глеб Ретивых (Россия) – 3.45,0...
47. Андрей Собакарев (Россия) – 4.23,0