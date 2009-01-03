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    «Тур де Ски» Непряева, Седова, Белорукова пробегут гонку преследования на 10 км свободным стилем

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Астрид Якобсен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Анастасия Седова Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Тереза Штадлобер Анна Нечаевская Сэди Бьорнсен Юлия Белорукова Лидия Дуркина Анна Жеребятьева Лотта Венг Мария Истомина Лыжные виды

    3 января в Оберстдофре пройдет пятый этап многодневки «Тур де Ски». Женщины пробегут гонку гонку преследования на 10 км свободным стилем. 

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    5-й этап

    Оберстдорф, Германия

    Женщины

    Гонка преследования

    10 км, свободный стиль

    Начало - 17.15 по московскому времени. Трансляция - на телеканале Eurosport 

    1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
    2. Наталья Непряева (Россия) – 24,0
    3. Юлия Белорукова (Россия) – 1.11,0
    4. Джессика Диггинс (США) – 1.26,0
    5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.30,0
    6. Анастасия Седова (Россия) – 1.47,0
    7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.05,0
    8. Хайди Венг (Норвегия) – 2.25,0
    9. Сэди Бьорнсен (США) – 2.54,0
    10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.00,0
    11. Лотта Венг (Норвегия) – 3.19,0
    12. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 3.26,0...
    16. Мария Истомина (Россия) – 4.37,0...
    18. Лидия Дуркина (Россия) – 4.47,0...
    23. Елена Соболева (Россия) – 5.21,0
    24. Анна Нечаевская (Россия) – 5.26,0...
    30. Анна Жеребятьева (Россия) – 6.00,0

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