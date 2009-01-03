«Тур де Ски» Непряева, Седова, Белорукова пробегут гонку преследования на 10 км свободным стилем

3 января в Оберстдофре пройдет пятый этап многодневки «Тур де Ски». Женщины пробегут гонку гонку преследования на 10 км свободным стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
5-й этап
Оберстдорф, Германия
Женщины
Гонка преследования
10 км, свободный стиль
Начало - 17.15 по московскому времени. Трансляция - на телеканале Eurosport
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
2. Наталья Непряева (Россия) – 24,0
3. Юлия Белорукова (Россия) – 1.11,0
4. Джессика Диггинс (США) – 1.26,0
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.30,0
6. Анастасия Седова (Россия) – 1.47,0
7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.05,0
8. Хайди Венг (Норвегия) – 2.25,0
9. Сэди Бьорнсен (США) – 2.54,0
10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.00,0
11. Лотта Венг (Норвегия) – 3.19,0
12. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 3.26,0...
16. Мария Истомина (Россия) – 4.37,0...
18. Лидия Дуркина (Россия) – 4.47,0...
23. Елена Соболева (Россия) – 5.21,0
24. Анна Нечаевская (Россия) – 5.26,0...
30. Анна Жеребятьева (Россия) – 6.00,0