«Тур де Ски» Непряева, Седова, Белорукова пробегут гонку преследования на 10 км свободным стилем

3 января в Оберстдофре пройдет пятый этап многодневки «Тур де Ски». Женщины пробегут гонку гонку преследования на 10 км свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

5-й этап

Оберстдорф, Германия

Женщины

Гонка преследования

10 км, свободный стиль

Начало - 17.15 по московскому времени. Трансляция - на телеканале Eurosport

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

2. Наталья Непряева (Россия) – 24,0

3. Юлия Белорукова (Россия) – 1.11,0

4. Джессика Диггинс (США) – 1.26,0

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.30,0

6. Анастасия Седова (Россия) – 1.47,0

7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.05,0

8. Хайди Венг (Норвегия) – 2.25,0

9. Сэди (США) – 2.54,0

10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.00,0

11. Лотта Венг (Норвегия) – 3.19,0

12. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 3.26,0...

16. Мария Истомина (Россия) – 4.37,0...

18. Лидия Дуркина (Россия) – 4.47,0...

23. Елена Соболева (Россия) – 5.21,0

24. Анна Нечаевская (Россия) – 5.26,0...

30. Анна Жеребятьева (Россия) – 6.00,0