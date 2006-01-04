НХЛ. Кучеров в 7-й раз подряд набрал 2+ очка за матч и приблизился к рекорду «Тампы»

Форвард Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (5:1, второй период) и продлил результативную серию до 12 матчей.

Кроме того, это его 7-й матч подряд, в котором было набрано более одного очка.

Таким образом, Кучеров приблизился к клубному рекорду «Тампы» по продолжительности такой серии, который принадлежит Винсенту Лекавалье (8 матчей в ноябре 2007 года).

В активе Кучерова стало 69 (20+49) очков в 41 матче сезона, он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги, оторвавшись от Микко Рантанена из «Колорадо» на 7 очков.