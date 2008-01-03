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    Globe Soccer Awards-2018: Роналду – лучший игрок, «Атлетико» – лучший клуб, Дешам – лучший тренер

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Дидье Дешам Атлетико Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига рейтинги Жорже Мендеш Фабио Паратичи Футбол

    Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам 2018 года.

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду получил приз лучшего игрока года, лучшим клубом назван «Атлетико».

    Лучшим тренером стал Дидье Дешам (сборная Франции). 

    Лучшим спортивным директором назван Фабио Паратичи («Ювентус»).

    Жорже Мендеш стал лучшим агентом. 

    Globe Soccer Awards-2017: Роналду – лучший игрок, «Реал» — лучший клуб, Зидан – лучший тренер, испанская примера – лучшая лига

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