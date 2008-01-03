Globe Soccer Awards-2018: Роналду – лучший игрок, «Атлетико» – лучший клуб, Дешам – лучший тренер

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам 2018 года.

Форвард «Ювентуса» получил приз лучшего игрока года, лучшим клубом назван .

Лучшим тренером стал Дидье Дешам (сборная Франции).

Лучшим спортивным директором назван Фабио Паратичи ( ).

Жорже Мендеш стал лучшим агентом.

Globe Soccer Awards-2017: Роналду – лучший игрок, «Реал» — лучший клуб, Зидан – лучший тренер, испанская примера – лучшая лига