Малкин о Матче звезд НХЛ: «Я понимаю Овечкина, это не интересно для игроков»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал решение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина пропустить Матч звезд .

«Если отменят правило, по которому лига дисквалифицирует игроков за отказ ехать на звезд, может, все будут отказываться. Посмотрите, последние десять лет ездят одни и те же игроки практически, хотя организаторы и стараются привлекать молодежь. Конечно, первые два-три раза интересно. Хотелось и побросать шайбу на скорость, точность, и буллит пробить.

Я понимаю Овечкина, он сыграл длинный прошлый сезон, и в этом году много игр прошло уже. Расписание не самое легкое, бывает за месяц 15-16 игр, и все через день. Мы тоже за три года сыграли под триста игр. Люди устают, поэтому лишний выходной не помешает. Понятно, что лига хочет заработать, привлечь зрителей. Организаторы делают новые эстафеты, какие– то трюки придумывают, «три на три» играть стали. Но все равно это не совсем интересно для игроков», — сказал Малкин.

Напомним, что Овечкин был выбран болельщиками в качестве капитана команды Столичного дивизиона.

Из-за отказа от участия форвард будет вынужден пропустить одну игру регулярного чемпионата НХЛ.