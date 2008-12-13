ЦСКА вынес «Реал» и вылетел из еврокубков, Туктамышева пропустит ЧР, новый допинговый скандал в биатлоне, календарь «Спартака» без Глушакова и другие новости утра

1. Невероятная драма в Мадриде: ЦСКА разбомбил «Реал» (3:0) в Лиге чемпионов, но вылетел из еврокубков, потому что «Виктория» победила «Рому» и заняла третье место в группе. ЦСКА при этом стал первой командой за 9 лет, обыгравшей мадридцев в ЛЧ и дома, и на выезде, а «Реал» впервые в истории разгромно проиграл дома в еврокубковом матче. Кроме того, впервые в истории ЛЧ последняя команда группы дважды обыграла первую.

2. В остальных матчах Лиги чемпионов «МЮ» в гостях проиграл «Валенсии», «Ювентус» уступил «Янг Бойз», «Аякс» и «Бавария» устроили зарубу, забив 6 мячей на двоих. Последним выход в плей-офф ЛЧ оформил «Лион», сыгравший вничью с «Шахтером». Все участники 1/8 финала Лиги чемпионов – здесь.

3. Бомбануло в биатлоне: в расположение сборной России ворвалась австрийская полиция, тренеру Александру Касперовичу и биатлонистам – Шипулину, Гараничеву, Логинову, Волкову и Старых – предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил в 2017-м. Вот это поворот, а ведь уже сегодня женский спринт.

4. В КХЛ «Слован» проиграл рижскому «Динамо» (рижане прервали серию за семи поражений, а словацкий клуб проиграл 10-й матч подряд), «Куньлунь» уступил «Барысу».

5. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат России из-за воспаления легких.

6. «Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко, Реброва и Комбарова. Упс.

7. В НХЛ Александр Радулов забил «Анахайму», «Питтсбург» уступил «Чикаго». Другие результаты – здесь.

8. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг завершил карьеру.

9. В НБА «Бостон» обыграл «Вашингтон», «Голден Стэйт» встречается с «Торонто». Остальные результаты – здесь.

10. Бюджет Олимпийского комитета России до 2022 года – 9,9 миллиарда рублей.

11. «Зенит» объяснил Игорю Албину, что клуб вправе реализовывать рекламные права без согласований с администрацией Петербурга. Вчера чиновник возмущался, что с жителями не посоветовались по поводу названия стадиона.

12. Павел Дацюк и Антон Бурдасов не сыграют на Кубке Первого канала.

13. Леонид Слуцкий и Кирилл Дементьев получили «Золотой микрофон» за матч ЧМ-2018. Тренер шутил про Навального на «Первом канале».

14. «Авангард» проведет следующий сезон в Балашихе.

15. В Шереметьево задержали игрока «Спартака», который забыл задекларировать часы Rolex. Сначала писали, что это Жиго, потом выяснилось, что речь о Боккетти. Каррера уехал, проблемы остались.

Цитаты дня.

«У телохранителей Путина был шок, когда я его обнял. Не знал, что в России нельзя прикасаться к президенту». Боец Fight Nights Ясуби Эномото познакомился с ВВП.

«Если Саша не начнет тренироваться, он может встать на костыли, стать калекой». Агент Кокорина говорит, что у игрока не закончена реабилитация.

«Обидно два раза обыграть «Реал» и вылететь. Но эта победа войдет в историю». Виктор Гончаренко о великом матче.