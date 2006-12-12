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    «Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко, Реброва и Комбарова

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    «Спартак» запустил в продажу календарь на 2019 год с изображениями футболистов команды.

    На обложке календаря размещены фотографии нападающего Зе Луиша, защитника Георгия Джикии и полузащитника Лоренсо Мельгарехо с девизом «Жить игрой».

    На странице каждого месяца с разными девизами и автографами также есть фотографии Луиса Адриано, Ильи Кутепова, Николая Рассказова, Самуэля Жиго, Сальваторе Боккетти, Романа Зобнина, Фернандо, Софьяна Ханни и Александра Максименко.

    В календаре нет изображений капитана команды Дениса Глушакова, вратаря Артема Реброва, а также защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.

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