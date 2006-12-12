«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко, Реброва и Комбарова

запустил в продажу календарь на 2019 год с изображениями футболистов команды.

На обложке календаря размещены фотографии нападающего Зе Луиша, защитника и полузащитника Лоренсо Мельгарехо с девизом «Жить игрой».

На странице каждого месяца с разными девизами и автографами также есть фотографии Луиса Адриано, Ильи Кутепова, Николая Рассказова, Самуэля Жиго, Сальваторе Боккетти, , Фернандо, Софьяна Ханни и Александра Максименко.

В календаре нет изображений капитана команды , вратаря Артема Реброва, а также защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.

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