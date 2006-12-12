«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко, Реброва и Комбарова

«Спартак» запустил в продажу календарь на 2019 год с изображениями футболистов команды.
На обложке календаря размещены фотографии нападающего Зе Луиша, защитника Георгия Джикии и полузащитника Лоренсо Мельгарехо с девизом «Жить игрой».
На странице каждого месяца с разными девизами и автографами также есть фотографии Луиса Адриано, Ильи Кутепова, Николая Рассказова, Самуэля Жиго, Сальваторе Боккетти, Романа Зобнина, Фернандо, Софьяна Ханни и Александра Максименко.
В календаре нет изображений капитана команды Дениса Глушакова, вратаря Артема Реброва, а также защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.