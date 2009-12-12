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    За перевозку часов Rolex в Шереметьево задержали не Жиго, а Боккетти

    Теги Спартак Сальваторе Боккетти премьер-лига Россия происшествия Футбол

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти был задержан на таможне в аэропорту Шереметьево, сообщает телегам-канал «Мутко против».

    По информации источника, Боккетти летал в Рим на обследование, где купил две пары часов Rolex, которые не задекларировал на таможне. Теперь итальянцу грозит как минимум административная ответственность. 

    Шереметьевская таможня сегодня сообщила о задержании незадекларированных часов Rolex при досмотре футболиста российского клуба. 

    Он проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

    В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов Rolex.

    Футболист предъявил двое наручных часов Rolex, одни из которых находились на его руке, а вторые во внутреннем кармане куртки.

    Ранее была информация, что в аэропорту задержан был защитник «Спартака» Самюэль Жиго. Но и он, и клуб опровергли данную информацию. 

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