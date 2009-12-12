За перевозку часов Rolex в Шереметьево задержали не Жиго, а Боккетти

Защитник Сальваторе Боккетти был задержан на таможне в аэропорту Шереметьево, сообщает телегам-канал «Мутко против».

По информации источника, Боккетти летал в Рим на обследование, где купил две пары часов Rolex, которые не задекларировал на таможне. Теперь итальянцу грозит как минимум административная ответственность.

Шереметьевская таможня сегодня сообщила о задержании незадекларированных часов Rolex при досмотре футболиста российского клуба.

Он проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов Rolex.

Футболист предъявил двое наручных часов Rolex, одни из которых находились на его руке, а вторые во внутреннем кармане куртки.

Ранее была информация, что в аэропорту задержан был защитник «Спартака» Самюэль Жиго. Но и он, и клуб опровергли данную информацию.