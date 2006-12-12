На Жиго завели дело. Он не задекларировал часы Rolex на Шереметьевской таможне

Шереметьевская таможня сообщила о задержании часов Rolex при досмотре футболиста российского клуба.

При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим – Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) остановили игрока.

Он проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов Rolex.

Футболист предъявил двое наручных часов Rolex, одни из которых находились на его руке, а вторые во внутреннем кармане куртки.

В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товаров, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы.

«В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию», – говорится в заявлении таможни.

По информации «РЕН ТВ», речь идет о защитнике московского «Спартака» . В отношении спортсмена возбуждено дело.

Фото: сайт Шереметьевской таможни