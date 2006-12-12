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    На Жиго завели дело. Он не задекларировал часы Rolex на Шереметьевской таможне

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Самюэль Жиго Футбол

    Шереметьевская таможня сообщила о задержании часов Rolex при досмотре футболиста российского клуба.

    При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим – Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) остановили игрока.

    Он проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

    В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов Rolex.

    Футболист предъявил двое наручных часов Rolex, одни из которых находились на его руке, а вторые во внутреннем кармане куртки.

    В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товаров, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы.

    «В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию», – говорится в заявлении таможни.

    По информации «РЕН ТВ», речь идет о защитнике московского «Спартака» Самюэле Жиго. В отношении спортсмена возбуждено дело. 

    Фото: сайт Шереметьевской таможни

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