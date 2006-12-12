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    Слуцкий и Дементьев получили «Золотой микрофон» за матч ЧМ-2018. Тренер шутил про Навального на «Первом канале»

    Теги Леонид Слуцкий Кирилл Дементьев телевидение Первый канал ЧМ-2018 Юрий Розанов Алексей Навальный Матч ТВ Футбол

    На церемонии вручения премии «Джентльмен года» наградили спортивных комментаторов.

    Приз «Золотой микрофон» за лучший парный репортаж получили Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий.

    В 2018 году у них был только один общий репортаж – матч ЧМ-2018 Германия – Мексика (0:1) на «Первом канале».

    Слуцкий в эфире пошутил про оппозиционера Алексея Навального, отреагировав на реплику коллеги про «навальный футбол» в исполнении немцев: «Навальный играет в футбол? Ну, интересно было бы глянуть».

    Кроме того, «Золотой микрофон» за работу на чемпионате мира получил Юрий Розанов, говорится в пресс-релизе «Матч ТВ».

    Розанов в паре с Георгием Черданцевым комментировал финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2) на «Матч ТВ».

    Слуцкий и Дементьев обсудили Навального на Первом канале

    Дементьев – о работе с Ургантом, обиде на Дудя и Навальном в эфире Первого. Новый подкаст Sports.ru

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