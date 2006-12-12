Слуцкий и Дементьев получили «Золотой микрофон» за матч ЧМ-2018. Тренер шутил про Навального на «Первом канале»

На церемонии вручения премии «Джентльмен года» наградили спортивных комментаторов.

Приз «Золотой микрофон» за лучший парный репортаж получили Кирилл Дементьев и .

В 2018 году у них был только один общий репортаж – матч ЧМ-2018 Германия – Мексика (0:1) на «Первом канале».

Слуцкий в эфире пошутил про оппозиционера Алексея Навального, отреагировав на реплику коллеги про «навальный футбол» в исполнении немцев: «Навальный играет в футбол? Ну, интересно было бы глянуть».

Кроме того, «Золотой микрофон» за работу на чемпионате мира получил Юрий Розанов, говорится в пресс-релизе «Матч ТВ».

Розанов в паре с Георгием Черданцевым комментировал финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2) на «Матч ТВ».

Слуцкий и Дементьев обсудили Навального на Первом канале

Дементьев – о работе с Ургантом, обиде на Дудя и Навальном в эфире Первого. Новый подкаст Sports.ru

Лучшие букмекеры:

> Марафон, отзывы, зеркало и обзор

> 1xСтавка, отзывы и обзор