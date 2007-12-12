Адвокат Кокорина: «Если Саша не начнет тренироваться, он может встать на костыли, стать калекой»

Андрей Ромашов, один из адвокатов форварда Александра Кокорина, рассказал о содержании игрока в СИЗО.

«У моего доверителя незадолго до инцидента была операция в Италии на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии.

Если Александру Кокорину не начать тренироваться, он может встать на костыли. Если его изолировать, он может стать калекой», — заявил адвокат.

По словам Ромашова, у Кокорина не закончена до конца реабилитация после хирургического вмешательства.

Срок ареста Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева по делу о драках в центре Москвы продлен до 8 февраля 2019 года.

Суд считает Кокорина и Мамаева ОПГ. Это какая-то чушь