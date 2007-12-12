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    Дацюк и Бурдасов не сыграют за сборную России на Кубке Первого канала

    Теги Сборная России по хоккею Павел Дацюк Антон Бурдасов Кубок Первого канала Р-Спорт Хоккей

    Форварды Павел Дацюк (СКА) и Антон Бурдасов («Салават Юлаев») не сыграют за сборную России на Кубке Первого канала. 

    «Павел Дацюк в настоящее время восстанавливается после повреждения.

    Антон Бурдасов будет задействован в играх олимпийской сборной России», – говорится в сообщении пресс-службы сборной. 

    Кубок Первого канала пройдет в Москве с 13 по 16 декабря. При этом матч Россия – Финляндия будет сыгран на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

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