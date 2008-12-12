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    Виктор Гончаренко: «Обидно вылетать. Но эта победа войдет в историю»

    Теги ЦСКА Реал Мадрид Лига чемпионов Виктор Гончаренко Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

    «Вылетать обидно в любом случае. Обыграть два раза «Реал» и вылететь из группы с семью очками – это обидно. Эта победа войдет в историю и придаст силы нашим молодым игрокам.

    Лучший ли это матч в текущем сезоне? Если говорить с позиции силы, то у нас хорошими были и другие игры, где мы достаточно ярко выглядели, например, матч с «Зенитом». У игроков хорошие эмоции, правда, с оттенком грусти. Последние минуты мы спрашивали, какой счет в параллельном матче, а потом расстроились. 

    Зуб на «Рому»? Мы сами виноваты. Мы недостаточно много сделали во втором тайме матча с «Викторией». В целом мы досконально узнали возможности всех игроков и понимаем, куда нам расти.

    Задача – улучшить за сборы действия в атаке и обороне. Когда мы вернемся, будут совсем другие игры. Но хорошее настроение обеспечено нам на весь декабрь» – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

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