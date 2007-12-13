Австрийская полиция прибыла в расположение сборной России. Касперовича, Шипулина, Логинова и Старых обвиняют в нарушении антидопинговых правил

Комментатор «Матч ТВ» сообщил, что несколько часов назад австрийская полиция прибыла в расположение сборной России в Хохфильцене.

Тренеру Александру Касперовичу, врачам и массажистам, а также биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, , Ирине Старых и Алексею Волкову предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году.

«Внимание! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции.

Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции», – написал Губерниев в инстаграме.