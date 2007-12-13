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    Австрийская полиция прибыла в расположение сборной России. Касперовича, Шипулина, Логинова и Старых обвиняют в нарушении антидопинговых правил

    Теги допинг Дмитрий Губерниев Антон Шипулин Александр Касперович Алексей Волков Евгений Гараничев Александр Логинов Ирина Старых Биатлон

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что несколько часов назад австрийская полиция прибыла в расположение сборной России в Хохфильцене.

    Тренеру Александру Касперовичу, врачам и массажистам, а также биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Ирине Старых и Алексею Волкову предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году.

    «Внимание! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции.

    Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции», – написал Губерниев в инстаграме.

     
     
     
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    Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг – тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

    A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on

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