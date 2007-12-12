Бюджет Олимпийского комитета России до 2022 года составил 9,9 миллиарда рублей

Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что бюджет Олимпийского комитета России до 2022 года составил 9,9 миллиардова рублей.

«Финансовый план до 2022 года сформирован на основании подтвержденных источников финансирования, договоров с «Газпромом», «Норникелем».

Порядка 60% будет потрачено на финансирование мероприятий, 24% - это административно-хозяйственная часть, в том числе ремонт на этажах ОКР, 13% - налоговые обязательства, 3% с небольшим – в качестве резерва.

В целом – 9,9 миллиарда рублей», – рассказал Поздняков.

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