«Зенит» – Албину: «Клуб вправе реализовывать рекламные права без согласований с администрацией Петербурга»

Пресс-секретарь Антон Макаренко объяснил, почему стадион клуба был переименован в «Газпром Арену».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ранее заявил, что решение о названии стадиона должны принимать жители города.

«В концессионном соглашении четко прописано, что клубу принадлежат исключительные права на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации объекта, включая право на изменение названия стадиона, иными словами – это рекламные права , и клуб вправе их реализовать без дополнительных согласований со стороны администрации Санкт-Петербурга.

Это условие, в числе прочих, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга. В рамках рекламного контракта ПАО «Газпром» купил право на название стадиона на 5 лет.

Стоит напомнить, что после того как стадион был передан в управление «Зенита», клуб снял с города и принял на себя все финансовые обременения по инвестиционному и эксплуатационному содержанию арены, которое ежегодно составляет около 2 миллиардов рублей.

Но уже на момент принятия арены в управление клубом «Зенит» инвестировал порядка 1,5 миллиардов рублей в инфраструктуру стадиона.

А в ближайшие 5 лет инвестиционные планы клуба по развитию «Газпром Арены» оцениваются в несколько миллиардов рублей», – отметил пресс-секретарь клуба.

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