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    Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

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    Завершился групповой этап Лиги чемпионов.

    В плей-офф с первых мест вышли следующие команды: «Боруссия» Дортмунд, «Барселона», «ПСЖ», «Порту», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал», «Ювентус».

    Со вторых мест вышли «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Шальке», «Аякс», «Лион», «Рома», «Манчестер Юнайтед».

    Третьи места в группах и путевки в Лигу Европу получили «Брюгге», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика», «Шахтер», «Виктория», «Валенсия».

    Российские «Локомотив» и ЦСКА заняли четвертые места в своих группах и закончили еврокубковый сезон.

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