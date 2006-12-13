Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Завершился групповой этап Лиги чемпионов.
В плей-офф с первых мест вышли следующие команды: «Боруссия» Дортмунд, «Барселона», «ПСЖ», «Порту», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал», «Ювентус».
Со вторых мест вышли «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Шальке», «Аякс», «Лион», «Рома», «Манчестер Юнайтед».
Третьи места в группах и путевки в Лигу Европу получили «Брюгге», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика», «Шахтер», «Виктория», «Валенсия».
Российские «Локомотив» и ЦСКА заняли четвертые места в своих группах и закончили еврокубковый сезон.