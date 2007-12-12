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    Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг завершил карьеру

    Теги лыжные гонки сборная Норвегии Петтер Нортуг Лыжные виды

    Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении спортивной карьеры. 

    Об этом Нортуг сообщил во время специальной пресс-конференции.

    32-летний спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом, обладателем серебра и бронзы Игр.

    Нортуг 16 раз поднимался на пьедестал почета чемпионатов мира (13-3-0), 38 раз побеждал на этапах Кубка мира, дважды становился обладателем Кубка мира (2009/10 и 2012/13). 

    В 2016 году ему была присуждена победа в «Тур де Ски»-2015 из-за того, что его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю, победивший в престижной многодневке, были признан виновным в нарушении антидпоинговых правил. 

    На чемпионатах мира Нортуг побеждал во всех шести дисциплинах.

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