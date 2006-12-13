«Лион» вышел в плей-офф ЛЧ, пять раз сыграв вничью. «Шахтер» попал в ЛЕ

Завершился групповой этап Лиги чемпионов.

В группе E «Бавария» сыграл вничью с «Аяксом» (3:3), «Бенфика» обыграла АЕК (1:0). Мюнхенцы вышли в плей-офф ЛЧ с первого места, «Аякс» – со второго, «Бенфика» весной сыграет в Лиге Европы.

В группе F «Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм» (2:1), а «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом» (1:1). «Сити» и «Лион» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Шахтер» пробился в Лигу Европы.

В группе G ЦСКА разгромил «Реал» (3:0), а «Рома» уступила «Виктории» (1:2). «Реал» вышел в плей-офф ЛЧ с первого места, «Рома» – со второго, «Виктория» отправилась в Лигу Европы, ЦСКА закончил выступления в еврокубках.

В группе H «Ювентус» проиграл «Янг Бойз» (1:2), а «Манчестер Юнайтед» – «Валенсии» (1:2). «Юве» и «МЮ» продолжат борьбу в плей-офф Лиги чемпионов, «Валенсия» – в Лиге Европы.