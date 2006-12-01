Фанат «Спартака» получил 10 суток за разборки с Глушаковым, допинговые дела биатлонистов, Овечкин – 15-й снайпер в истории НХЛ и другие новости утра

1. Фанат «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча с «Рапидом» на разборки с Денисом Глушаковым, арестован на 10 суток. Более того, ему на пять лет запретили посещать матчи.

Московский клуб при этом может предъявить иск фанату на сумму штрафа УЕФА. Дисциплинарное дело против красно-белых уже заведено.

Евгений Кафельников оказал Голунову финансовую помощь и перевел ему 30 000 рублей.

В неприятную историю следом вляпался вратарь красно-белых Александр Селихов, грубо ответивший одному из болельщиков в ответ на оскорбления Глушакова.

2. Международный союз биатлонистов (IBU) открыл допинговые дела против четверых российских биатлонистов. Под прицелом Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов.

Печенкин, являющийся единственным действующим спортсменом из этой группы, отстранен от выступлений.

3. Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино одержал победу в спринте «коньком» на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Россиянин Глеб Ретивых занял 8-е место. Все результаты можно найти здесь.

4. Следствие попросило продлить заключение Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражу на два месяца. Ходатайство следствия будет рассмотрено 5 декабря.

А Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на заключение под стражу футболистов.

5. Павел Колобков опроверг информацию, что Минспорта финансирует тренировки Евгении Медведевой в Канаде. В межсезонье российская фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто для работы с Брайаном Орсером.

6. Российский нападающий Валентин Зыков продолжит карьеру в «Эдмонтоне». «Ойлерс» забрали хоккеиста с драфта отказов.

7. 16-й тур РПЛ стартовал матчем между «Рубином» и «Динамо» (1:1). Эта игра была примечательно разве что кошмарной посещаемостью – 3282 зрителя.

8. Два матча прошли в КХЛ. «Ак Барс» победил «Локомотив», а «Витязь» был сильнее «Слована». На хоккей в Казани пришло в два раза больше людей, чем на футбол.

9. Лионель Месси в третий раз в сезоне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Он забил ПСВ и имеет в своем активе шесть голов в трех матчах.

10. Сборная России по баскетболу в отборочном турнире ЧМ-2019 в овертайме вырвала победу у Финляндии (77:75). Особенно хорош был Дмитрий Кулагин, у которого 26 очков + 7 подборов + 5 передач.

11. В НХЛ «Вашингтон» победил «Нью-Джерси», Овечкин забил и вошел в топ-15 лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Сакика и Игинлу. Все результаты дня – здесь.

12. В НБА «Бостон» разгромил «Кливленд», Ирвинг набрал 29 очков против бывшего клуба. Все результаты дня – здесь.

13.В Евролиге «Химки» обыграли «Панатинаикос». Все результаты – здесь.

14. Стал известен состав российских биатлонистов на эстафетные гонки первого этапа Кубка мира в Поклюке. В сингл-миксте выступят Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев.

Микст-эстафету побегут Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

15. Лука Модрич получит «Золотой мяч» в этом году. Криштиану Роналду не может с этим смириться и поэтому пропустит торжественную церемонию вручения.

16. У Камеруна отобрали право проведения Кубка Африки. Среди причин отмечаются и медленная подготовка к турниру, и политические конфликты внутри страны.

17. «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» выступают против проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде. В частности, аргентинские клубы недовольны предложенной схемой реализации билетов.

18. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер не выступит на декабрьских этапах Кубка мира. Немка должна вернуться к выступлениям в 2019 году.

Цитаты дня.

«Награда теряет свою ценность, если Месси нет среди лучших». К словам Висенте Дель Боске не придерутся даже самые отчаянные хейтеры Лео.

«Я с детства болел за «Спартак» и мечтал играть за него». Ну как не простить Глушакова после таких откровений?

«Я выиграл три ЛЧ подряд, а теперь сижу на лавке». Кто уж и заслуживает сочувствия, так это Кейлор Навас.