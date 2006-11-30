IBU открыл допинговые дела в отношении Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что открыл допинговые дела против российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

«Решение IBU основано на аналитических выводах образцов биатлонистов, взятых в период с 2012 по 2015 год, и подтверждено доказательствами из базы данных, которая фигурировала в докладе Ричарда Макларена», – говорится в пресс-релизе IBU.

Печенкин, являющийся единственным действующим спортсменом из этой группы, отстранен от выступлений.

Спортсменам будет предоставлена ​​возможность для слушаний в антидопинговом органе организации (ADRV).

Экспертная рабочая группа IBU продолжит расследование потенциальных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.