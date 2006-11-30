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    IBU открыл допинговые дела в отношении Устюгова, Слепцовой, Печенкина и Чернышова

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен допинг IBU Евгений Устюгов Александр Печенкин Александр Чернышов Биатлон

    Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что открыл допинговые дела против российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

    «Решение IBU основано на аналитических выводах образцов биатлонистов, взятых в период с 2012 по 2015 год, и подтверждено доказательствами из базы данных, которая фигурировала в докладе Ричарда Макларена», – говорится в пресс-релизе IBU. 

    Печенкин, являющийся единственным действующим спортсменом из этой группы, отстранен от выступлений.

    Спортсменам будет предоставлена ​​возможность для слушаний в антидопинговом органе организации (ADRV).

    Экспертная рабочая группа IBU продолжит расследование  потенциальных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.

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